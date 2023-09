Calcio, Promozione. La Carcarese riacciuffa due volte il Legino, l'anticipo della prima giornata termina 2-2

Una partita ricca di gol ed emozioni era nelle aspettative e ha rappresentato il miglior antipasto per il taglio del nastro di un campionato di Promozione che si preannuncia entusiasmante ed equilibrato.

Difficile a conti fatti capire chi lasci il Corrent con un pizzico di amaro in bocca in più: il Legino si è visto infatti recuperato in ben due occasioni, la seconda proprio quando la vittoria appariva a portata di mano.

Andiamo con ordine. Verdeblu avanti al 24' con Macagno, bravo a trasformare il calcio di rigore guadagnato da Piacentini. Il primo aggancio avviene al 58': calcio di punizione e Brignone di testa trovava lo spiraglio giusto per battere Canciani.

Passano 10 minuti ed è Semperboni, praticamente dall'altezza del cerchio di centrocampo a rimettere la freccia (sorpreso nell'occasione Giribaldi).

Il 2-2 definitivo lo fissa Briano, sempre di testa, a 7 minuti dal termine.

L'ultima occasione clamorosa è però per la Carcarese, con Canciani a opporsi con il piede al tiro di Saviozzi.

CARCARESE: Giribaldi, L. Moretti, Nonnis, Croce, Spozio, F. Moretti, Della Rossa, Diamanti , Basso, Brignone, Saviozzi

A disposizione: Delfino, Bertoni, Brovida, Manfredi, Bonifacino, De Matteis, Briano, L. Bianchi, Canaparo.

Allenatore: Chiarlone

LEGINO: Canciani, Crocilla, Semperboni, Cappannelli, Garzoglio, Kertalli, Sadiku, Dorno, Ferrara, Macagno, Piacentini.

A disposizione: Santelia, Cancellara, Donna, Lanzarotti, Latini, Vezzolla, Tobia, Romeo, Casu.

Allenatore: Tobia

La classifica: