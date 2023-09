Calcio, Albenga. Emozione e ambizioni a poche ore dall'esordio con il Borgosesia: "E' un giorno per noi storico, vogliamo partire al meglio"

Si chiude oggi un'attesa lunga 33 anni.

L'Albenga alle 15:00 scenderà infatti in campo sul terreno del Comunale di Borgosesia per affrontare i granata, primo impegno nella strada verso la salvezza nel girone A di Serie D.

Un pizzico di sana emozione si respira nell'entourage bianconero, racconta il presidente Santi Cosenza, pronto però a far spazio alla ferma volontà di rientrare in Liguria con un risultato utile.

Presidente, ci siamo.

"Finalmente sì. Abbiamo chiuso un precampionato fruttuoso dove siamo riusciti, tutti insieme, a cementare la volontà di disputare un campionato di buon profilo. C'è emozione per una data storica, ma nella giusta dose: quel sano senso di attesa che ti può spingere a da re quel qualcosa in più per partire subito con il piede giusto".

Affrontate una squadra che per caratteristiche possono essere messe a confronto: tanti giovani ma con una buona esperienza.

"Il Borgosesia nel corso di questi anni ha lavorato davvero bene, abbinando ai risultati la valorizzazione di tanti ragazzi. E' una realtà consolidata del Girone A, ma abbiamo l'intenzione di rendergli la vita difficile per tutti e 90 minuti di gioco".

Dopo la partita con il Derthona mister Fossati ha dichiarato di voler cambiare spartito, mettendo momentaneamente da parte l'approcccio uomo-uomo.

"Fisicamente abbiamo sofferto e se non hai quel tipo di caratteristiche vai in difficoltà. Il mister ha voluto con intelligenza percorrere una strada diversa, del resto a Tortona abbiamo meritato di uscire dal campo sconfitti. Ci è sdipiaciuto esordire in una manifestazione ufficiale con un ko, ma abbiamo saputo cogliere i giusti insegnamenti".