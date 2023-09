Calcio, Albenga. La beffa finale amareggia Fossati: "Ci teniamo il punto, ma volevamo partire con i tre punti per dedicarli ai nostri tifosi"

Il lieto fine per l'Albenga sembrava ormai scritto.

Il ritorno in Serie D dopo 33 anni stava infatti per coincidere con una clamorosa vittoria all'esordio, sul campo di Borgosesia, invece i bianconeri si sono dovuti accontentare del pareggio.

Un boccone amaro per mister Fossati ma che non altera l'analisi sulla buona prova degli ingauni

"Se mi girano? Beh direi di sì! Ma un allenatore è giusto che valuti tutti i 90 minuti. Dopo un approccio difficile, legato probabilmente all'emozione, la squadra è andata a briglia sciolta meritando di trovare il vantaggio con Barranco.

Potevamo già chiuderla nel primo tempo ma è nella ripresa che. con un Borgosesia alla ricerca del pari, siamo entrati nel cuore del campo con grande efficacia, chiamando il portiere a due miracoli e colpendo una traversa.

Il gol nel finale spiace perchè era una situazione chiara e leggibile: se i nostri avversari fossero stati più bravi di noi lo avrei anche accettato, ma non possiamo permettere di far colpire la sfera di piede dentro l'area piccola.

Cambiamenti tattici? Abbiamo giocato 3-5-2 con i medesimi interpreti, piccole sfumature insomma. Non è detto che in altre occasioni non possa essere rispolverato il 3-4-3.

Ci spiace soprattutto per la gente di Albenga che ci ha seguito in massa, iniziare la stagione dedicandogli i tre punti ci avrebbe fatto un piacere immenso".