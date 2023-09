Calcio. Arenzano - Cairese. Gialloblu in silenzio stampa con il nostro giornale. Corradi: "Una vittoria del genere profuma di poesia" (VIDEO)

Non è stato possibile intervistare i tesserati della Cairese, subito dopo la sconfitta in casa dell'Arenzano, per la redazione di Svsport.it.

Una decisione univoca della società gialloblu, un silenzio stampa ad hoc imposto nei confronti del nostro giornale.

Un caso unico in 12 anni di vita per la nostra testata online, che riportiamo per trasparenza nei confronti dei sostenitori gialloblu, nel caso si chiedessero come mai non siano presenti interviste post partita ai loro beniamini.

Ha parlato invece mister Alberto Corradi, raggiante per un successo arrivato al 96', per di più in inferiorità numerica.