Calcio, Eccellenza. Si chiude un'estate rovente, alle 15:00 via al campionato!

La squadra gialloblu, guidata da Pierluigi Lepore, si presenta come un'autentica corazzata, seppur le prestazioni e i risultati ottenuti (fresche le due sconfitte di Coppa contro il Pietra Ligure) hanno posto in evidenza deficit di ritmo, compattezza ed equilibrio tattico, emersi alla vista fin dalla prima amichevole contro l'Alba. L'Arenzano oggi potrebbe rappresentare la miglior cartina tornasole per valutare il livello di miglioramento per colei che rimane la favorita numero uno per la promozione in Serie D.