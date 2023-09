Prima sconfitta in gare ufficiali, dopo i due exploit contro la Cairese, per Matteo Cocco sulla panchina del Pietra Ligure.

Il tecnico biancoceleste non ha bocciato la prestazione dei suoi ragazzi in casa del Taggia, ma ha rispolverato una delle massime più antiche e veritiere per commentare la rete subìta al 90'.