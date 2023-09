Calcio, Serie D. Inizia il cammino di Vado e Albenga, ma l'intero programma si preannuncia subito intrigante

Come ogni estate tante squadre hanno voluto esprimere tutti i loro migliori auspici nell'arco del precampionato, ma da oggi pomeriggio il rettangolo verde sarà l'unico giudice a emettere il proprio verdetto.

La provincia di Savona dopo diversi anni torna a esprimere due portacolori: un' habituè come il Vado e la matricola Albenga, al ritorno in quarta serie dopo 33 anni.

Avversaria dei rossoblu al Chittolina sarà l'Asti: i galletti hanno rinnovato in maniera tangibile il proprio organico, del quale fan parte Gabriele Giacchino e i fratelli Gabriel e Thomas Graziani. A Mister Sesia il timone di una squadra giovane, ma che vuol provare a ripetere il buon piazzamento della scorsa stagione.

Anche il Vado si presenta con un nuovo tecnico, Renato Mancini, arrivando da un'estate dove qualità e fluidità di gioco hanno fatto fatica ad emergere, ma grinta e determinazione non hanno mai fatto difetto.

Guardando al programma nel suo complesso destano curiosità Chisola - Sanremese, il nuovo inizio di Derthona e Ligorna (in casa con il Pont Donnaz e a Voghera), la prima volta nel raggruppamento dell'Alcione contro un Rg Ticino che non ha badato a spese e il ritorno nel girone A del Varese, al via in un campo ostico come il "Bravi" di Bra.

Fischio d'inizio alle 15:00 per tutti gli incontri, livescore su Svsport.it.