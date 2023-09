Calcio, Serie D. Gambe e idee ancora appannate per il Vado, l'Asti passa al Chittolina con Picone

VADO - ASTI 0-1 (46' Picone)

FINISCE QUA! L'ASTI ESPUGNA 1-0 IL CHITTOLINA

45' saranno cinque i minuti di recupero

41' ecco i centimetri del Vado, Brustolin blocca il colpo di testa di Costantino

40' terzo giocatore savonese in campo per l'Asti, Giacchino rileva Mazzucco

36' escono Opoku e Valagussa, in campo Spanu e Pera per il Vado

35' esce nell'asti Picone (voto alto in pagella), c'è Toma nella mediana biancorossa

35' ripartenza Vado, Lo Bosco scarica in area ma la difesa ospite recupera. Rossoblu anche oggi apparsi imballati a livello di cors

34' miracolo di Romano sul tiro deviato di Soumahoro, il portiere arrivato dal Genoa ritrova la posizione al momento più opportuno

31' punizione dal limite per il Vado, Donaggio calcia alto

30' ammonito Brustolin per perdita di tempo

29' Mikhaylovskiy salta di testa, palla alta. Il centrale ha tolto involontariamente la sfera a due compagni meglio piazzati

25' Ferrieri - Codutti, cambio a destra per il Vado

23' prima parata importante di Brustolin in questa ripresa, bello il fendente di Fatnassi, il portiere blocca però con sicurezza

21' ammonito Picone

20' cambio Asti tutto in casa Graziani, Gabriel subentra a Thomas. 4-3-1-2 anche per l'Asti-

18' braccio largo di Lo Bosco, ammonito. Il Vado prova a sfruttare la sua fisicità cercando con lanci lunghi il cuore dell'area. Per il bel gioco si punterà alla prossima partita, ora c'è una partita da riprendere per i rossoblu

14' cambio Vado, Costantino rileva Capone. Lo Bosco trequartista

11' ammonito Capone, contrasto ruvido su Mazzucco

7' continua a faticare a livello di fluidità di manovra il Vado, ogni tanto parte qualche palla in area per Lo Bosco e Donaggio (qualcosa con loro può sempre accardere), ma fino ad ora Brustolin non si è dovuto scomodare più di tanto

1' inizia la ripresa! Il Vado dovrà alzare necessariamente i ritmi di gioco per mettere in difficoltà l'Asti

SECONDO TEMPO

46' ASTI IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DI PICONE DEVIATA, ROMANO NON PUO' NULLA

45' due minuti di recupero, punizione dal limite guadagnata da Thomas Graziani

40' lo imita Lo Bosco, Brustolin non deve però intervenire, conclusione però insidiosissima

38' Favale non trova resistenza nel suo taglio da sinistra, mancino a fil di palo che chiama Romano alla grande parata in corner

33' Valagussa incrocia di destro, palla sul fondo

31' ammonito Broccanello per un fallo in ritardo su Opoku, pochi attimi prima Lo Bosco ha tentato la giocata di raccordo per Fatnassi, il cui cross per Donaggio è stato spazzato in extremis

28' pasticcio nella retroguardia ospite che libera Lo Bosco al tiro, Brustolin blocca

24' fiamamta Asti. Picone si defila sull'out destro, cross per Valenti che di testa sfiora il palo alla destra di Romano

18' gara molto legata, l'Asti si abbassa per poi ripartire, il Vado prova a stanarlo col giro palla

11' Asti in campo con un 4-4-2 iperoffensivo, Favale e Thomas Graziani sono altissimi, quasi ad affiancare sulla linea Valenti e Mazzucco

10' il Vado cambia il fronte da destra a sinistra trovando Opoku, cross teso per Lo Bosco, mancino bloccato da Brustolin

2' subito una grande occasione per il Vado, gross di Opoku per il taglio di Valagussa, colpo di testa alto di poco rispetto alla traversa di Brustolin

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Romano, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Dodaro, Lo Bosco, Donaggio, Capone, Opoku, Fatnassi, Valagussa

A disposizione: Grenna, Cenci, Costantino, Carastro, Casazza, Ferrieri, Peretti, Spanu, Pera.

Allenatore: Mancini

ASTI: Brustolin, Gjura, Manes, Soumahoro, Valenti, Picone, Broccanello, T. Graziani, Ghiardelli, Mazzucco, Favale.

A disposizione: Ferlisi, Losio, Toma, Boix, Chianese, Delledonne, Giani, Giacchino, G. Graziani.

Allenatore: Sesia

Arbitro: Pasquetto di Crema

Assistenti: Ercolani di Milano e Bettani di Treviglio