Ci sarà anche Dragos Zubco all'Mo Fighting Show di Torino

Sabato 21 ottobre, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la prima edizione dell’MO Fighting Show, l’inedito evento sportivo che porterà sul ring torinese alcuni tra i più grandi campioni della kickboxing per una serata di puro spettacolo e adrenalina. Una notte magica, all’insegna dello sport e del grande intrattenimento, che sarà organizzata per la prima volta dal promoter Mihai Oana, imprenditore già conosciuto dagli appassionati di sport da combattimento per aver coadiuvato la Thai Boxe Torino nell’organizzazione dell’ultima edizione della già nota serata di Thai Boxe Mania, lo scorso gennaio. Dopo il grandissimo successo di pubblico e aver portato sul ring torinese match mozzafiato con i più grandi fighter dell’est Europa, l’organizzazione di Mihai Oana saprà stupire e coinvolgere nuovamente il pubblico del Pala Gianni Asti: le performance di fighter di caratura mondiale e match senza esclusioni di colpi si alterneranno a momenti di grande intrattenimento, con musica, balli e uno show indimenticabile. Una promozione nuova, che sbarca per la prima volta nel mondo dello sport, ma che sta già facendo parlare di sé nel settore grazie a una fight card d’eccezione e grandi obiettivi imprenditoriali dimostrati dalla meticolosità e dalla cura dei minimi dettagli dell’organizzazione.

I FIGHTER

L’MO Fighting Show vedrà salire sul ring alcuni dei campioni più acclamati della kickboxing che, da diverse nazioni del mondo e dalle più importanti promozioni internazionali, arriveranno a Torino per una serata di pura adrenalina. Una fight card particolarmente entusiasmante, che lascerà prima spazio alle giovani promesse e ai fighter più promettenti, ma che proseguirà con alcuni tra i match più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di questa disciplina. Grande l’attesa per il rumeno Andrei Stoica, quattro volte Campione del Mondo di kickboxing e star del circuito One Championship: conosciuto anche con il soprannome di “Mister KO”, Stoica vanta innumerevoli premi e cinture che lo hanno reso uno degli sportivi più celebri in tutta la Romania e che, senza dubbio, porterà al palazzetto del Parco Ruffini un nutrito pubblico dalla comunità rumena a Torino, che gli riserverà una calorosa accoglienza. Ad affrontare Andrei Stoica nel main event della serata, sarà Dragos Zubco, già campione WKN International e WKN European.

L’atleta di origine moldava, ma ligure di adozione, salirà sul ring per una sfida che si prospetta davvero incredibile. Occhi puntati anche sul co-main event, che vedrà affrontarsi i fighter rumeni Amansio Parashiv, attuale Campione dei pesi medi SUPERKOMBAT e per due volte consecutive medaglia d’oro agli Europei WAKO, e Diallo Abdourhamane.

Tra gli atleti più conosciuti dagli appassionati di kickboxing ci saranno anche dieci atleti provenienti dalla Romani, tra cui Costin Dinu e Andrei Ostrovanu, lo spagnolo Alexis Nicolas, gli italiani Vincenzo Di Nicola e Fabio Di Marco. Sul ring anche un match tutto al femminile tra la rumena Andreea Cebuc e la Campionessa Italiana Chiara Vincis. Immancabile in questa notte speciale dedicata alla kickboxing, anche il torinese Michele Mastromatteo che torna sul ring del Pala Gianni Asti, forte del titolo di Campione Europeo e Campione del Mondo nel 2022, ma che nell’ultima edizione di Thai Boxe Mania ha ottenuto un pareggio contro il fighter rumeno Marius Rotaru: sarà proprio all’ MO Fighting Show di ottobre che si ripeterà la sfida Italia-Romania tra i due atleti, prospettandosi così un match davvero combattuto. Ad impreziosire poi la magica notte dell’MO Fighting Show sarà la presenza dello special guest Benjamin Adegbuyi, due volte fighter del Glory Heavyweight Championship e tre volte vincitore nel tournament dei pesi massimi, anche conosciuto come “The Gentleman”.

SLAP, IL TORNEO DI SCHIAFFI PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Grandissima sorpresa della serata sarà poi lo “Slap”, un vero e proprio torneo di schiaffi, una disciplina già molto conosciuta dagli appassionati degli sport di contatto negli Stati Uniti ma anche in Romania, che arriverà per la prima volta in Italia in esclusiva all’MO Fighting Show per volere del promoter Mihai Oana. Ad inaugurare la primissima serata di questa inedita e senza dubbio curiosa competizione sarà il campione rumeno Daniel Drugă, che salirà sul ring per una dimostrazione aprendo così il torneo che coinvolgerà una decina di atleti, uomini e donne. IL PROGRAMMA La manifestazione prenderà il via sabato 21 ottobre alle ore 19. Il programma e la fight card sono in continuo aggiornamento e non mancheranno grandi sorprese.

BIGLIETTERIA

I biglietti si possono acquistare su www.ticketone.it e nei suoi circuiti vendita, nonché presso la sede della promozione in via Giacinto Collegno 41/d a Torino.