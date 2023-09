Pallacanestro Alassio, un successo il secondo camp e ora pronti per la nuova stagione

Si è concluso, dopo quello di giugno, il secondo Basket Camp estivo della Pallacanestro Alassio. Calizzano ha ospitato i ragazzi, per un camp all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.



“Difficile descrivere queste cinque splendide giornate ma un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico (Laura, Giulia, Eleonora, Cristina, Fabio, Roberto, Leonardo, Tommaso) e a tutti i nostri ragazzi che nel corso dei giorni sono saliti a trovarci (Lorenzo, Andrea, Salman, Aurora, Veronica, Riccardo, Paolo, Luca, Matteo, Dario) confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio. Durante il camp ci sono state anche diverse amichevoli con LO.VI BASKET TORINO BORGARO che è stata occasione per confrontarsi con ragazzi fuori regione. I ragazzi e le ragazze hanno anche tifato per l'Italia in occasione dei mondiali che ha visto gli azzurri arrivare tra le prime 8 squadre al mondo” spiegano gli organizzatori.

“In due camp si sono alternati più di 90 tra ragazzi e ragazze: questi sono numeri che ci rendono orgogliosi e ci consentono di confermare questa formula anche per il prossimo anno. Ora qualche giorno di riposo poi inizieremo con la nuova stagione cestistica che avrà diverse novità e, come sempre, permetterà a tutti di giocare”.



“L’appuntamento con i camp è fissato per l’estate 2024 con la speranza di rivedere tutti i partecipanti al camp di quest’anno con l’aggiunta di nuovi ragazzi e ragazze desiderosi di avvicinarsi al basket e trascorrere cinque splendide giornate”



In attesa della prossima estate la Pallacanestro Alassio apre le iscrizioni per l’imminente stagione cestistica. Il minibasket (nati e nate dal 2019 al 2012) riprenderà il 18 settembre mentre l’attività giovanile e Senior (nati e nate dal 2011 ai senior più grandi) ripartirà la prossima settimana.



Per informazioni si possono consultare il sito internet www.pallacanestroalassio.net, la pagina ufficiale Facebook Pallacanestro Alassio, quella Instagram e chiamare l’allenatrice-istruttrice Laura Ciravegna (3392737608) o Fabio Devia (3391383659).