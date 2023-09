Calcio, Cairese. La posizione di Lepore non sarebbe in bilico, lunedì tranquillo dalle parti del Brin

Il lunedì è il giorno chiave per comprendere se dietro l'angolo possano esserci eventuali scossoni in tema di allenatori.

Con la ripresa degli allenamenti al martedì le 24 ore seguenti alle partite domenicali rivestono infatti un'ottica determinante da questo punto di vista.

Sotto questo punto di vista non sono emersi da Cairo Montenotte segnali in merito a un possibile avvicendamento in panchina. Mister Lepore sembra infatti godere ancora della fiducia della società, nonostante l'importante rosa strutturata in estate e le tre sconfitte inanellate in altrettanti impegni ufficiali.

Sulle tribune del Gambino erano presenti non pochi allenatori a monitorare i gialloblu, ma in vista della gara con il Serra Riccò dovrebbe essere premiata la linea della continuità.