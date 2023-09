Calcio, Imperia. E' giorno della fumata bianca per Pietro Buttu?

Archiviata per l'Imperia la sconfitta contro il Rivasamba all'esordio in campionato, per i nerazzurri è arrivato verosimilmente il momento della scelta di un nuovo timoniere.

Il club ponentino non ha voluto porre il carro davanti ai buoi, dopo l'incontro di venerdì sera con mister Pietro Buttu, ma con l'inizio della nuova settimana è di fatto attesa l'accelerata decisiva.

Al momento l'ex allenatore dell'Albenga non ha ancora posto nero su bianco l' accordo, ma tutto lascia presupporre come, già nelle prossime ore, dal team del presidente Gramondo possa arrivare l'ufficialità del nuovo ingaggio.

Buttu sarebbe il terzo allenatore stagionale dell'Imperia, dopo Mario Pisano e l'interregno di Fabio Ravotti.