Ci si attendeva un'ulteriore crescita sia sotto l'aspetto fisico che mentale per il Vado dopo la vittoria di coppa sulla Sanremese, ma i rossoblu nell'esordio in campionato contro l'Asti non sono ancora apparsi al meglio della condizione.

Buono l'avvio, dove è mancata la giusta dose di determinazione sottoporta, poi mano a mano gli ospiti hanno messo la testa fuori dal guscio, dimostrando al contempo ordine e compattezza.

Tutti fattori sottolineati in conferenza stampa da mister Renato Mancini.