Nasce un nuovo asse tra lo Speranza Calcio e il Boca Padel Savona

«Abbiamo intrapreso con lo Speranza una collaborazione importante – racconta Adriano Magnaghi, cofondatore e responsabile del Boca Padel Savona – abbiamo tanti progetti in partenza. A partire da alcuni open day per far provare ai ragazzi delle scuole elementari e delle medie il padel e una settimana di accoglienza con il Liceo ‘Chiabrera/Martini’. Tutte le prime classi di classico, linguistico e artistico verranno a provare questa nuova disciplina e lo stesso avverrà per gli atleti delle giovanili e della Prima Squadra dello Speranza stesso. Sarà un primo passo per far conoscere la nostra nascitura academy in cui maestro, psicologa dello sport, preparatore atletico verranno messi a disposizione sia dei ragazzi che vanno dai 6 ai 18 anni sia per quelli più grandi che hanno intenzione di vivere questo sport in maniera maggiormente agonistica. Ciò che ci accomuna al glorioso club calcistico cittadino è una missione nel far vivere lo sport ai giovani nella maniera più costruttiva e sana possibile in modo da averne un vantaggio anche nella vita quotidiana assorbendone i principi migliori. Siamo contenti di aver trovato nella A.S.D. Speranza 1912 F.C. il partner ideale per intraprendere un simile percorso».