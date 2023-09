Calcio, Ceriale. La rimonta di Ventimiglia accende il sorriso del ds Sansalone: "Con i nostri ragazzi abbiamo fatto centro"

Il nostro campionato di Promozione 2023/2024 inizia con un buon pareggio sul campo del Ventimiglia. Ai gol di Gambacorta e Sparma risponde la perla di Leonardo Ballone direttamente da corner e la “zuccata” vincente di Simone Burdisso. Fare risultato al Morel non è mai semplice, infatti nell’ambiente c’è soddisfazione verso il gruppo di Davide Brignoli.

Il direttore sportivo Pietro Sansalone, infatti, ha solo parole d’elogio per la squadra: “Giocavamo in un campo difficile con assenti importanti come Condorelli, Osinaga e Sacco. Sono stati schierati cinque giovani e si è portata a conclusione la gara con sette di essi, tra cui un 2007: direi che abbiamo fatto centro. Ho fatto i complimenti alla squadra per la reazione. Avevamo la possibilità di fare qualcosa in più ma, come i nostri avversari, siamo calati fisicamente. Un ottimo punto in vista del derby, siamo sulla strada giusta“.

“Lo spogliatoio è giovane ma solido, composto da ragazzi umili che hanno capito che più si lavora più si migliora – continua Sansalone -. Non bisogna montarci la testa ma sento che ci sia piena consapevolezza dei mezzi. Un esempio è Burdisso, sembra proprio rinato. Merito anche di uno staff tecnico che secondo me in Eccellenza ce l’hanno in pochi. Anche loro sono un gruppo di lavoro complessivamente giovane e si percepisce tanta voglia di fare, con l’obiettivo di confrontarsi sempre prima di prendere decisioni. Così si lavora serenamente e questo fa solo che bene al clima“.

E il prossimo turno ospiteremo al Merlo la San Francesco Loano. Un derby particolarmente sentito: “Una settimana nella quale è giusto ci sia un po’ d’aria frizzantina dettata dall’agonismo. Poi però si andrà a bere qualcosa tutti assieme. Siamo alla seconda di campionato, continuiamo a lavorare rimanendo concentrati“.