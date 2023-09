Libero classe 1998, torna in palestra dopo un anno di inattività, indossando nuova avventura i colori biancoblu che l'anno vista crescere nel settore giovanile.

"Ho preso la decisione di ritornare a giocare per l'amore che ho verso la pallavolo e di rimettermi in gioco in un nuovo ruolo", le prima parole del neo arrivo.