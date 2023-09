Carcare: posizionato velobox in via del Collegio, limite 30 km/h. Mirri: "Cosi tuteliamo le scuole e gli impianti sportivi"

Il velobox situato sulla Sp 15 per Pallare, oggetto in passato di parecchie critiche, cambia posizione: "Di concerto con il comandante della polizia locale abbiamo deciso di trasferirlo in via del Collegio", spiega il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri.

L'obiettivo è tutelare maggiormente le scuole, gli impianti sportivi e i servizi presenti in zona. Velocità massima consentita? 30 km/h.

L'amministrazione comunale ha deciso di attenzionare uno dei principali ingressi al paese: "A seguito di alcuni controlli, la polizia locale ha constatato che la velocità dei veicoli continua ad essere elevata". Il rilevatore di velocità è stato posizionato in direzione centro.