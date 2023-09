Calcio, Città di Savona. A Tiziano Glauda il coordinamento della Scuola Calcio biancoblu

Mister Glauda dopo un’importante carriera come calciatore in Società importanti tra cui Genoa, Imperia, Savona, Cuneo e Vado ha intrapreso la strada da Allenatore in Società del comprensorio: Legino, Savona e Priamar, esperienze che l’hanno portato a diventare Tecnico per il Centro Federale Territoriale di Savona-Alassio.