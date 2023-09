Calcio, Imperia. Ecco mister Buttu: "Squadra competitiva, ma in campo non va il blasone. Lavoro e impegno per puntare in alto" (VIDEO)

A poche ore dalla vittoria di Coppa contro il Serra Riccò, l'Imperia ha presentato mister Pietro Buttu nella cornice del polo sportivo "Salvo".

L'ex tecnico dell'Albenga, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza, non è stato minimamente intaccato dalla pausa forzata durata qualche mese: voglia, ambizione e sentimento di riscatto restano quelle dei giorni migliori.

I messaggi inviati sono stati molteplici: la buona competitività della rosa, la dedizione al lavoro e la coesione che dovrà legare l'ambiente per poter ambire a un campionato di altissima fascia. La novità è che per la prima volta Buttu erediterà una squadra in corsa nella sua carriera, dopo la preparazione estiva curata da Mario Pisano e dal suo staff.

Uno staff che si integrerà con il vice Antonino Barone, il preparatore atletico Eros Giglia, il preparatore dei portieri Stefano Ancona, il team manager Robello De Filippis e il dirigente Viviano Rolando.

La società durante la conferenza ha preferito glissare sulla separazione con mister Pisano. Importante il passaggio sullo stadio Ciccione e sul centenario del club: l'obiettivo verosimile è di rientrare nel tempio nerazzurro a inizio anno, nel frattempo le porte riapriranno ad Andora con una capienza massima di 250 posti.

Ecco la conferenza integrale.