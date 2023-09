Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa e diffida per la Cairese, sanzionate anche Arenzano e Forza e Coraggio

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 200,00 CAIRESE e DIFFIDA

Per il grave comportamento tenuto da un proprio sostenitore, il quale, alla fine della gara, si posizionava in corrispondenza della recinzione che delimita il tdg con l'esterno ed aspettava l'uscita della terna arbitrale dal rdg.

Al passaggio della terna, con atteggiamento aggressivo e violento sputava al ddg all'altezza del petto e gli rivolgeva ingiurie e minacce. Nello stesso momento, nella zona degli spogliatoi, sostava il vicepresidente della società, senza averne titolo, in quanto non presente in distinta, il quale, anch'egli, rivolgeva offese al ddg medesimo. Successivamente, il predetto sostenitore, aspettava l'uscita della terna dall'impianto ed, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso verso il ddg, lo affiancava mentre si dirigeva alla propria auto, proferendo nuovamente insulti e minacce gravi nei suoi confronti; a questo secondo episodio, avvenuto in corrispondenza del parcheggio davanti al bar, assisteva il vicepresidente della società, senza, peraltro, intervenire, per far desistere il citato sostenitore dalle sue azioni, mentre un dirigente della società ospitante, rimaneva nei pressi dell'auto del ddg, per assicurarsi che la situazione non degenerasse ulteriormente (sanzione aggravata a motivo del gesto dello sputo - art. 36 CGS novellato - e, a titolo di responsabilità diretta, per il mancato intervento del tesserato della società a favore del ddg nell'occasione)

Euro 100,00 ARENZANO FOOTBALL CLUB

Per omessa vigilanza sull'accesso degli aventi diritto in zona riservata, cosa che ha consentito ad un dirigente della società ospite non autorizzato, di entrarvi a fine gara e rivolgere offese al ddg.

Euro 50,00 FORZA E CORAGGIO

Per il comportamento di un gruppo dei propri sostenitori, riconoscibili attraverso i colori sociali i quali, dalla seconda parte del primo tempo e fino al termine della gara, rivolgevano ingiurie e cori di scherno al DDG.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/10/2023

BOVERI FEDERICO (CAIRESE)

Per avere indebitamente sostato in zona riservata, aver rivolto offese al ddg e per non essere intervenuto a tutela del ddg medesimo, nell'episodio avvenuto dopo la fine della gara (sanzione per questo aggravata)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEPORE PIERLUIGI (CAIRESE)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

RAVOTTI FABIO (IMPERIA CALCIO SRL)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Espulso per aver impedito un'evidente azione da rete, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione usata - Art. 36 CGS novellato)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

Espulso per aver impedito un'evidente azione da rete, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione usata - Art. 36 CGS novellato)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSO DIEGO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PADOVAN GABRIEL (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PORTA CARLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

GARBARINO ALESSIO (CAIRESE)

SANCINITO DAVIDE (CAIRESE)

ZUNINO ELIA (CAIRESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANDREAZZA FILIPPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PANDISCIA DAVIDE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A)

MARRALE GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

CIRRINCIONE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

CURABBA MORENO (SERRA RICCO 1971)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

RAGUCCI DOMENICO (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)