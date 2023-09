Pallanuoto, Coppa Italia. La RN Savona parte subito forte: 15-5 al Quinto. Sei reti per Figlioli

E' stata una prima uscita ufficiale davvero convincente quella della Rari Nantes Savona, capace nel primo match di Coppa Italia di battere Quinto 15-5

Molto bene i nuovi ingaggi. Sei reti per Figlioli, tre per Vavic; una rete anache per Rocchi, Rizzo, Campopiano, Guidi, Durdic ed Erdelyi.

La Rari tornerà in acqua domattina per sfidare il De Akker.

1^ giornata - venerdì 15 settembre

Quinto-RN Savona 5-15

SC Quinto: Massaro 1, Gambacciani 1, Di Somma, Villa, Molina Rios 1, Ravina, Fracas, Nora 1, Figari, Panerai 1 (rig.), Cavano, Gambacciani, Spoli, Massa. All. Bittarello



RN Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 6, Vavic 3, Rizzo 1, Urbinati, Bruni, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Angelini

Arbitri: Colombo e Carmigniani

Note: parziali 0-4, 0-4, 2-4, 3-3. Usciti per limite di falli nel terzo tempo Urbinati (S), Ravina (Q); nel quarto tempo Massa (Q) e Patchaliev (S). Superiorità numeriche: Quinto 3/11 + un rigore realizzato da Panerai, Savona 9/15+ 2 rigori falliti da Erdelyi entrambi parati da Massaro.



19.15 RN Camogli-Pallanuoto Trieste

2^ giornata - sabato 16 settembre

10.00 Pallanuoto Trieste-SC Quinto

11.45 RN Savona-De Akker Team