Pallanuoto, la Coppa Italia inaugura la stagione della RN Savona: alle 17.30 l'esordio contro Quinto

Parte ufficialmente dalla "Giuva Baldini" di Camogli la stagione della Bper Rari Nantes Savona. Alle 17.30 la rinnovata formazione di Alberto Angelini farà il suo esordio in Coppa Italia in quella che sarà la gara inaugurale, oltre che della competizione, del girone A del turno di qualificazione.

La nuova formula del trofeo nazionale prevede infatti una fase preliminare composta da tre gironi (oltre quello di Camogli, anche quello di Monterotondo e Catania) di cui solo quello che si disputerà in Liguria composto da 5 squadre. E proprio per questo che il girone A inaugura in data odierna l'edizione 2023 della competizione che culminerà nel weekend del 12-14 aprile 2024 con la Final Eight che vede già qualificata di diritto la Pro Recco.

Il via alle ostilità è previsto alle 17.30 con la Rari che affronterà il Quinto in un remake della semifinale dei play-off per i piazzamenti europei della passata stagione. I biancorossi torneranno poi in vasca per ben due volte nella giornata di sabato: alle 11.45 contro la De Akker Bologna e alle 17.30 nell'ormai classico contro Trieste. La prima fase di Coppa Italia per Rizzo e compagni si concluderà domenica alle 19.15 contro i padroni di casa di Camogli.

Al turno successivo si qualificano le prime due del raggruppamento, ma l'appuntamento che inizia quest'oggi sarà importante non solo per il prosieguo nella coppa nazionale ma anche per testare i meccanismi in vista del primo e già decisivo impegno europeo: il girone inaugurale di Coppa Len in programma nel prossimo fine settimana a Duisburg.