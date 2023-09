Calcio. Serie D: abbuffata di anticipi per la 2^ giornata del girone A, stuzzicano Chieri-Vado e Albenga-Alcione

Calendario alla mano, il programma della 2^ giornata del girone A di Serie D ricalca quello che caratterizza ormai abitualmente un weekend del campionato di Serie A.

Incontri spalmati su due giorni con ben cinque fasce orarie differenti, il tutto per guadagnare qualche ora di recupero fisico in più in vista del primo turno infrasettimanale previsto per mercoledì prossimo.

Sarà di conseguenza un sabato ricco di appuntamenti interessanti, con le squadre liguri (fatta eccezione per la Lavagnese, impegnata domani a Varese) tutte in campo tra le 15.00 e le 18.00.

Per il Vado di Renato Mancini, reduce dal ko all'esordio contro l'Asti, la trasferta di Chieri (ore 15.30) rappresenta una tappa interessante per testare ulteriormente la crescita dei rossoblu, apparsi ancora imballati dopo una preparazione estiva particolarmente intensa e qualche acciacco di troppo.

Grande curiosità anche per il match che l'Albenga (alle 18.00) affronterà sul neutro di Fossano (il "Riva" deve scontare una giornata di squalifica) contro l'Alcione Milano, una tra le principali candidate alla promozione in Serie C: il pari ingauno in casa del Borgosesia ha dato sicuramente fiducia a tutto l'ambiente bianconero, con mister Fossati a caccia di ulteriori conferme in termini di gioco e prestazione per un gruppo completamente nuovo.

Da circoletto rosso anche Sanremese-Derthona, sfida tra le due squadre che hanno impressionato di più nei rispettivi match d'esordio contro Chisola e Pont Donnaz, mentre il Ligorna riceverà la visita del Gozzano. In programma oggi anche Alba-Chisola, Ticino-Bra e Fezzanese-Vogherese.

Nel dettaglio tutti gli orari odierni, livescore su Svsport.it a partire dalle 15.00: