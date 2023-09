Calcio, Serie D. Albenga di lotta e governo, gli ingauni stoppano l'Alcione sull'1-1

ALBENGA - ALCIONE 1-1 (34' Esposito rig., 66' Chierichetti)

48' FINISCE QUA! L'ALBENGA PAREGGIA 1-1 CON L'ALCIONE!

45' tre minuti di recupero. L'Albenga chiude in avanti

42' Di Stefano converge da sinistra per chiudere con il collo destro, Agazzi controlla la sfera terminare sul fondo

40' cinque alla fine, Diop rileva Caremoli nell'Alcione

36' De Benedetti e Di Stefano entrano nell'Albenga, escono applauditissimi Barranco ed Esposito. Jebbar passa punta, Mukaj quinto mancino

33' Pio - Invernizzi, nuovo cambio Alcione

31' clima uggioso al Pochissimo, non ha piovuto però durante la partita

30' l'azione si chiude con un turo sbucciato dalla distanza di Berretta, un quarto d'ora alla fine

29' l'Albenga stringe i denti ma ha la forza comunque sempre di ripartire, Agazzi alza sopra la traversa il pallone, ancora un angolo

23' si rigetta in avanti l'Albenga, i bianconeri guadagnano un corner. Venneri a terra

21' IL PAREGGIO DELL'ALCIONE! ANCORA UN CORNER PUNISCE L'ALBENGA, CHIERICHETTI SALTA DA SOLO E NON LASCIA SCAMPO A FACCHETTI

19' ammonito anche Berretta

19' Barbuti - Manuzzi, primo cambio per l'Alcione

17' ammonito Barranco, fallo su Venturini Fossasti non ci sta!

14' Fossati ha solo un rammarico: l'Albenga fa fatica a gestire palloni nella propria trequarti offensiva. Alleggerire la pressione sulla difesa è un fattore cruciale in questa fase del match

13' Venneri giù in area, la signora Bianco fischia il fallo contro all'Albenga. Tutti i giocatori ingauni con le mani nei capelli.

12' e' successo di tutto in appena 10 secondi. Parapiglia furioso nell'area dell'Albenga con Masetti che respinge sulla linea il tentativo arancione. Sulla ripartenza Esposito scalda i guanti di Agazzi da posizione favorevolissima.

10' trascorsi i primi 10 minuti della ripresa. Albenga impeccabile per atteggiamento mentale

3' tiro in alleggerimento di Chierichetti, più che una conclusione il terzino ha evitato la possibile ripartenza dell'Albenga

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

48' si allunga il recupero, l'Albenga non corre rischi tranne un liscio di Venneri, bianconeri negli spogliatoi in vantaggio di un gol

45' saranno due i minuti di recupero

44' l'Alcione in area fisicamente fa paura. Basta buttare una palla in area per creare grattacapi. Arancioni piuttosto compassati in questa prima frazione, ma la sensazione è che possano sempre costruire qualche pericolo in direzione della difesa bianconera

43' scambio di battute simpatico tra Fossati e Cusatis. Il tecnico bianconero prova a reclamare un corner che non c'è, battuta al volo di Cusatis, il tecnico dell'Albenga sorride

41' un'occasione per parte in questi minuti. Prima Barranco viene chiuso in area, poi Ciappellano di testa non trova di testa la porta.

34' ALBENGA IN VANTAGGIO! RIGORE TRASFORMATO DA ESPOSITO! SPIAZZATO AGAZZI! Probabile tocco di mano nell'area dell'Alcione, proteste per la squadra di Cusatis.

30' punizione dal limite per l'Alcione, Palma mette nel mirino l'incrocio, ottimo Facchetti a volare sul palo di sinistra

23' Likaxhiu viene ammonito, problemi alla spalla per la mezz'ala ingauna

20' si defila Invernizzi, il trequarti arancione, cross ben controllato da Facchetti

16' strappo di Esposito in riaprtenza, mancino respinto da Agazzi, Nesci arriva un pelo in ritardo ma l'Albenga guadagna comunque un corner

14' 4-3-1-2 per la squadra di Cusatis, gran traffico in mediana

9' ripartenza Alcione, bravo Venneri in chiusura, partita molto fisica in questo avvio

6' cross di Mukaj in area verso le punte bianconere, posizione irregolare segnalata dal primo assistente

5' Albenga partito con buon piglio, nessun timore reverenziale nei confronti dei milanesi

3' 3-5-2 pulito per la squadra di Fossati, Esposito e Barranco giocano sulla stessa linea

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Barranco, Esposito, Jebbar, Venneri, Tesio, Likaxhiu, Masetti, Berretta, Nesci.

A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Castiglione, Bonanni, Di Stefano, Ruggiero, Policano, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati

ALCIONE: Agazzi, Chierichetti, Venturini, Bonaiti, Manuzzi, Palma, Foglio, Caremoli, Battistini, Invernizzi, Ciappellano.

A disposizione: Bacchin, Miculi, Petito, Zito, Tucci, Pio, Piccinocchi, Diop, Barbuti.

Allenatore: Cusatis

Arbitro: Bianchi di Prato

Assistenti: Mandarino di Bra e Rizzo di Pinerolo