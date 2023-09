Quiliano&Valleggia, contro il Finale si punta al riscatto. Mister Ferraro: "Cerchiamo di giocarcela ogni partita"

E' stata una settimana difficile e intensa quella del Quiliano&Valleggia non solo per la pesante sconfitta in casa al Picasso per 5-0 contro la Sestrese ma anche per l'incidente che ha visto coinvolto Fabio Ghibaudo, difensore-centrocampista, classe 2004, arrivato nel mercato estivo alla corte di mister Enrico "Chicco" Ferraro.

Il 19enne era alla guida della auto quando si è scontrato contro un camion nella mattinata dello scorso 13 settembre sulla Sp29 del Cadibona. Nell'impatto ha riportato una frattura al gomito e una profonda ferita alla testa. Trasportato all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso gli sono stati dati 46 punti.

"Alla fine l'incidente visto com'era poteva essere una cosa grave, fortunatamente sono andato in ospedale a trovarlo ed era lucido e non ha subito nessun trauma alla testa - ha detto il mister - Ci ha amareggiato questa cosa, ma dobbiamo andare avanti e dobbiamo capire che la categoria ci comporta sacrifici, siamo una squadra con tanti innesti, 4-5 nuovi a partita in campo per poter reggere la categoria non è semplice. Domenica abbiamo fatto un bel primo tempo nel quale meritavamo di più".

Domani per la seconda giornata si vedranno di fronte il Finale al Borel che domenica scorsa ha pareggiato 1-1 all'Olmo-Ferro contro il Celle-Varazze.

"Il Finale è una società abituata a stare in categorie piu alte e sicuramente sono più pronti. Quest'estate abbiamo perso alcuni giocatori che ci avevano aiutato a vincere il campionato e li abbiamo rimpiazzati bene ma devono prendere confidenza con la Promozione - ha continuato Ferraro . Ci sono 29 partite, i ragazzi sono tranquilli, ne abbiamo purtroppo tanti ai box, ma l'intenzione è cercare di giocarcela ogni partita. Non ci sono partite semplici, ci sono squadre che pressano meno ma hanno tanta corsa e rapidità nel gesto tecnico".