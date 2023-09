Calcio, Eccellenza. Cairese e Pietra Ligure vogliono muovere la classifica, prima in campionato per Buttu

Essere manichei alla seconda giornata può rivelarsi particolarmente imprudente, ma la seconda giornata di campionato, programma alla mano, può determinare dinamiche sicuramente interessanti rapportate a quanto avvenuto nei primi 90 minuti di gioco.

Determinati trend possono confermarsi o essere completamente ribaltati; una seconda opzione su cui puntano le due squadre maggiormente accreditate alla vittoria finale: la Cairese e l'Imperia.

La società gialloblu si è stretta attorno a mister Lepore dopo le tre sconfitte in altrettanti match ufficiali, auspicando al contempo passi avanti concreti nella partita odierna contro il Serra Riccò.

Sul fronte nerazzurro, invece, esordio "interno" ad Andora per Pietro Buttu, presentato in settimanana: l'Imperia riceverà il Busalla.

Tutta da scoprire Pietra Ligure - Campomorone, due formazioni che hanno davvero ben impressionato nel corso del precampionato: la squadra di Cocco vuole muovere la classifica, mentre Diego Alessi vorrà continuare a raccogliere risultati utili dopo il 4-1 imposto alla Sammargheritese.

Rotta verso il capoluogo regionale per il Taggia, ospite dell'Angelo Baiardo, e non mancano come sempre i match pronti a confrontare team levantini e del genovesato, in particolar modo Sammargheritese - Voltrese e Genova Calcio - Forza e Coraggio.

Completa il programma Golfo Pro Recco Camogli - Rivasamba.

Gare al via alle 15:00, livescore su Svsport.it.