Media inglese mantenuta in maniera perfetta per il Finale che, dopo il pareggio esterno sul campo del Celle Varazze, ha bagnato il primo match al Borel con il successo per 3-1 sul Quiliano & Valleggia.

Una bella iniezione di fiducia per Stefano Pastorino e tutta la truppa giallorossa, seppur sia ovviamente prematuro lasciarsi andare in voli pindarici: