Calcio, Promozione. Check Pontelungo e San Cipriano per Carcarese e Celle - Varazze, spiccano Legino - Bragno, Ceriale - San Francesco e Finale - Q&V

Torna in campo il girone A di Promozione, archiviata una prima giornata che non ha risparmiato sorprese e risultati inattese.

Un'eventualità in cui non è stata minimamente coinvolta la Sestrese, in pole position per il successo finale come ha certificato il perentorio 0-5 esterno in casa del Quiliano & Valleggia.

Dopo i pareggi interni di domenica scorsa, Carcarese e Celle Varazze vanno a caccia del primo bottino pieno, rispettivamente contro Pontelungo (ottimo il successo all'esordio a Pra, oggi chiamato al derby con la Praese) e San Cipriano.

Per i genovesi un prologo a reti bianche contro il Bragno, oggi pronto a scendere dalla valle in direzione del Ruffinengo di Legino.

Clima acceso anche al "Merlo" per il derby tra il Ceriale e la San Francesco Loano, mentre l'imprevedibile Finale ricercherà un secondo risultato utile contro il Q&V.

Punti già importanti, per due squadre dichiaratamente in corsa per l'obiettivo salvezza, in Camporosso - Campese.

