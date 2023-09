Calcio, Promozione. Finale e Quiliano & Valleggia a caccia dei primi tre punti: la wecronaca della sfida del "Borel"

FINALE - QUILIANO & VALLEGGIA 2-0 (Simigliani 9', Brollo G. 24')

34' ancora Brollo pericoloso, Ghizzardi si rifugia in corner

32' non ce la fa Vittorio Brollo, dentro Zeggio

30' Carocci! Mondino respinge in corner

27' gioco fermo, a terra Vittorio Brollo, l'esterno viene portato a bordocampo dai compagni

25' negli istanti precedenti ci aveva provato Carocci, conclusione alta

24' RADDOPPIA IL FINALE, TIRO PRECISSISISMO DA FUORI AREA CHE VA AD INSACCARSI ALL'ANGOLINO ALLA SINISTRA DI GHIZZARDI DI GABRIELE BROLLO!

20' ancora Finale! Dagnino impegna Gizzardi, il portiere respinge, cross poi di Brollo G. troppo lungo per tutti

19' vicino al raddoppio Gabriele Brollo, da posizione defilata tiro sul secondo palo, conclusione che non centra lo specchio

16' fermato in fuorigioco Gabrielo Brollo, imbeccato bene da Dagnino. Non si è vista la reazione del Quiliano, intanto i tifosi cercano di supportare le squadra

9' AVANTI IL FINALE! Cross in mezzo dalla destra di Caligaris dritto sulla testa di Smigliani, il bomber non sbaglia! Il numero nove lasciato troppo solo in mezzo dalla difesa ospite

5' bel clima allo stadio, presenti i "Boys", tifosi del Quiliano, intanto punizione Finale all'altezza del fallo laterale. Rolon va dritto in porta, respinge Ghizzardi

1' partiti al "Borel"

Prima casalinga per il Finale di mister Monti, reduce dal buon pari con il Celle Varazze. Dall'altra parte, c'è il Quiliano neopromosso, reduce da due ko importanti tra coppa e campionato.

FORMAZIONI

FINALE: Mondino, Arzarello, Brollo V., Esposito, Pastorino, Illiano, Brollo G., Dagnino, Simigliani, Rolon, Caligaris.

A Disposizione: Anselmo, Costantino, Scalia, Nazarenko, Renda, Cafarotti, Trevisano, Marangi, Zeggio

Allenatore: Monti

Q&V: Ghizzardi, Morchio, Carocci, Buffo, Ferraro, Russo, Murialdo, Freccero, Perrone, Sata, Bazzano.

A disposizione: Bruzzone, Piccaluga, Meta, Luma, Saino, Cambone, Fanelli, D'Amico, Caruso

Allenatore: Ferraro

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistenti: Vittorio Semini (Albenga) - Stefano Romero (Savona)