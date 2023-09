I quattro punti portati a casa nelle prime due partite hanno rasserenato non poco l'ambiente al "Felice Borel"; il modo migliore per proseguire un lavoro di costruzione fondamentale in questa fase della stagione.

Il direttore sportivo Roberto Belvedere ha visto passi avanti nella strutturazione del gioco contro il Q&V, raccontando anche le dinamiche decisionali durante la sessione di mercato estiva.