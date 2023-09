Calcio, Pallare. Arrivano le dimissioni per mister Alloisio: "Una pausa calcistica obbligatoria per motivi familiari"

La nota del tecnico valbormidese:

"Per motivi strettamente personali e familiari sono costretto a prendermi una pausa calcistica. Ringrazio la società Pallare per l'opportunità di allenare, lo staff per la complicità e l'entusiasmo portato nello spogliatoio. Infine un ringraziamento speciale ai miei ragazzi per la voglia dimostrata in questo mese di mettersi in gioco lavorando sempre al massimo. Sono felice di lasciare una squadra decisamente migliorata rispetto alla scorsa stagione e dispiaciuto di non potermi godere questo viaggio che si pregustava molto ambizioso. Ad maiora".