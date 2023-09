Impresa storica. I Veterani savonesi vincono per la prima volta il campionato Nazionale di calcio

Per la prima volta nella storia, Savona vince il campionato Nazionale di calcio Veterani Over 40. La squadra allenata dal commissario tecnico Felicino Vaniglia si cuce sul petto il tricolore grazie al successo (1-0) ottenuto al “Ruffinengo” di Legino contro il Massa, con una rete di prepotenza di Oscar Salvatico. È stata una finale vibrante, ben diretta dall'impeccabile arbitro Oliva, contro la favoritissima compagine toscana. Terzo si è classificato il Siena che ha regolato l'Aquilonia, team di Avellino, per 1-0. Buon quinto il Volterra, sesto il Casale M, ed infine settimo il Montemiletto, compagine anch’essa avellinese e vincitrice del titolo 2023. Una due giorni di sport (si è giocato a Savona e Celle Ligure) e di puro spirito veterano quella abilmente organizzata dalla sezione dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Rinaldo Roggero di Savona. Ora il bellissimo Trofeo resterà per un anno intero sotto l'ombra della Torretta. Commosso e strafelice il mister Vaniglia che al termine della ricca premiazione che ha visto la presenza del delegato Provinciale del Coni di Savona e presidente della sezione savonese, del delegato regionale Unvs Floriano Premoselli, del presidente della delegazione provinciale della FIGC Carmine Iannece, dell'assessore comunale allo Sport Francesco Rossello e del professor Colla vice presidente della sezione "R. Roggero", e vice presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i meravigliosi artefici di questa pagina aurea del calcio savonese : “ Riuscire ad aggiudicarsi questa edizione 2023 (la più competitiva da sempre, vista la presenza delle vincenti dei campionati regionali di Toscana, Campania e Piemonte) ha dell'incredibile. Il segreto di questo exploit è da suddividersi tra la compattezza e la forza del gruppo, la presenza di ex professionisti quali capitan Bisio e Barone (vecchie glorie biancoblù). La manifestazione ha avuto il patrocinio di Regione Liguria, Coni Liguria, Provincia di Savona, Libertas Liguria, Comitato Provinciale Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e dai comuni di Savona, Celle Ligure e Varazze.