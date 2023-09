Calcio, Serie D. Le designazioni arbitrali della 3a giornata

La Serie D non riposa e torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione mercoledì 20 settembre alle ore 15.00.

Riflettori puntati su Asti-Albenga, con gli ingauni a caccia della prima vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi sul campo di una delle due capolista del Girone A: a dirigere il match sarà il Sig. Angelo Davide Lotito di Cremona coadiuvato da Riccardo Bonicelli di Bergamo e Alessandro Giuseppe Fantini di Busto Arsizio.

Il Vado, con un solo punto in due partite e ancora a secco di reti fatte, proverà a sbloccarsi tra le mura amiche contro il sorprendente RG Ticino, reduce da un clamoroso poker rifilato al Bra: a dirigere la sfida tra savonesi e novaresi sarà il Sig. Tommaso Scuderi di Verona coadiuvato da Nicolas Pestrini di Pavia e Giuseppe Daghetta di Lecco.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 3a giornata:

BRA - LIGORNA: Dania di Milano

DERTHONA - CHIERI: Scicolone di San Donà di Piave

ALCIONE MILANO - FEZZANESE: Gallorini di Arezzo

ASTI - ALBENGA: Lotito di Cremona

BORGOSESIA - CITTA' DI VARESE: Zammarchi di Cesena

CHISOLA - PINEROLO: Gallo di Bologna

GOZZANO - PDHAE: Tierno di Sala Consilina

LAVAGNESE - ALBA: Lupinski di Albano Laziale

VADO - RG TICINO: Scuderi di Verona

VOGHERESE - SANREMESE: Balducci di Empoli