Calcio, Vadino. Arriva il primo storico passaggio di turno in Coppa Liguria. Il dg Feroleto: "Un bel segnale, ci siamo confrontati contro due squadre forti"

La marcia di avvicinamento al campionato è iniziata davvero con la marcia giusta per il Vadino che, pur contro due squadre competitive come Borgio Verezzi e Spotornese, è riuscito ad ottenere il passaggio del turno in Coppa Liguria.

Gli arancioneri di Giunta hanno prima espugnato il Comunale di Borgio 3-2, battendo poi la Spotornese (1-0), nel match decisivo al Riva.

Una bella soddisfazione per il dg Emanuele Feroleto e tutto il gruppo ingauno:

"Sono ovviamente contento del passaggio del turno: un traguardo storico arrivato per la prima volta nei gironi di Prima Categoria. Uno step iniziale che assume ancora più valore, tenendo conto del doppio confronto contro due squadre che lotteranno per un campionato di vertice all'interno dell'altro girone".