Motori, Rallye di Corte centro Corsica. Arriva un nono posto assoluto per Mattia Pastorino e Jean Paul Palmero

Da venerdi 15 a domenica 17 settembre, l'equipaggio composto dal conosciutissimo pilota monegasco Jean Paul Palmero e dal suo navigatore savonese Mattia Pastorino ha partecipato in Corsica al nazionale Rallye di Corte centro Corsica.

Per la coppia Italo/Monegasca è stata un esperienza positiva e soddisfacente concludendo sempre con la loro affidabile Porsche 911sc gr3, primi di classe, primi di gruppo e ben noni assoluti nella classifica generale per le auto storiche.



L'equipaggio ormai consolidato dal 2002, vanta un buon affiatamento grazie anche a partecipazioni in manifestazioni di campipnato mondiale ed europeo rally come il Rallye di Montecarlo ed il Rally di Sanremo.

La coppia sarà nuovamente in pista con la partecipazione al Rally dei monti savonesi che si terrà il prossimo 4 e 5 novembre.