In autunno arriva a Finalborgo "Aspettando KN.IT 2024", un'edizione speciale del Festival Italiano del lavoro a maglia

Sta per arrivare a Finale Ligure un’edizione speciale di KN.IT, il festival italiano per chi lavora a maglia, ama i filati e tutti i prodotti collegati, con un’attenzione particolare al “made in Italy”. Organizzato ogni due anni dall’associazione KnitViktim ETS, l’evento è diventato punto di riferimento a livello nazionale per gli appassionati di maglia e non solo.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre, il Complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo ospiterà “ASPETTANDO KN.IT 2024”. Il ricco programma prevede una quindicina di iniziative, tra corsi, presentazioni, conferenze e attività dedicate agli appassionati di lavoro a maglia, ma anche a chi per la prima volta si avvicina con curiosità a questo mondo.

Per gli esperti ma anche per i principianti assoluti, ci saranno così tantissime occasioni per imparare nuove tecniche o perfezionare le proprie abilità. I corsi, su prenotazione e a numero chiuso (Qui si acquistano i biglietti), saranno guidati da maestri dell'arte della maglia, pronti a condividere con entusiasmo i loro segreti.

Ad arricchire KN.IT sarà anche una straordinaria mostra - mercato del filato artigianale e degli accessori per la maglia. Con una ventina di espositori selezionati, provenienti da piccole produzioni italiane, qui si potranno scoprire filati pregiati, accessori unici e piccoli gioielli al di fuori dei circuiti di massa, e sostenere con i propri acquisti l'artigianato italiano di qualità.

Ma KN.IT non è solo un luogo per apprendere e perfezionare le tecniche di maglia: è anche un luogo per il benessere e la solidarietà. In collaborazione con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), il festival dedica infatti spazio e attenzione al Mese Rosa della Prevenzione del Tumore al Seno. Attività speciali saranno organizzate per sensibilizzare il pubblico e contribuire alla raccolta fondi per questa importantissima causa.

Con corsi per principianti assoluti e per persone esperte e tante attività per gli accompagnatori e i semplici curiosi, KN.IT è un luogo aperto e accogliente anche soltanto per una breve visita. Una formula di successo, come confermano i risultati dell’ultima edizione che, a Lonigo (VI), ha visto la partecipazione di oltre 350 visitatori unici con 700 biglietti venduti per 28 attività, tra corsi e presentazioni.

Con la sua bellezza senza tempo e la vocazione all’artigianato di qualità delle sue tante botteghe, Finalborgo è cornice ideale per questo grande evento dedicato agli appassionati del “fatto a mano”.

