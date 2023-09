Calcio, Seconda Categoria. Ci sono i gironi, i gruppi A e B per il comprensorio ponentino

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha determinato, come per le precedenti stagioni sportive, di richiedere una deroga affinché possa essere organizzato, per le Delegazioni Provinciali di Imperia, Savona e La Spezia, il solo Campionato di Seconda Categoria.

E’ stata, inoltre, richiesta una deroga al Comunicato n. 01-23/24 della Lega Nazionale Dilettanti affinché le c.d. Squadre “B” possano concorrere “in classifica” senza diritto di promozione o accesso alla fase di play off.

La composizione dei gironi a seguire, pertanto, è da intendersi subordinata all’esito positivo delle istanze di cui sopra. Si ricorda, inoltre, che le Società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui hanno fornito la disponibilità dell’impianto sportivo; sarà cura delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale dare notizia in merito sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Girone “A” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Imperia

1. BORDIGHERA SANT’AMPELIO Ammessa Campionato Superiore

2. BORGHETTO 1968

3. CISANO

4. IMPERIESE CALCIO Ammessa Campionato Superiore

5. PIETRA LIGURE “B” Ammessa Campionato Superiore

6. POL. MATUZIANA SANREMO Ammessa Campionato Superiore

7. REAL SANTO STEFANO CALCIO

8. RIVA LIGURE

9. SAN BARTOLOMEO CERVO Ammessa Campionato Superiore

10. VILLANOVESE A.S.D.

Girone “B” – Demandato alla Delegazione Provinciale di Savona

1. CENGIO “B” Ammessa Campionato Superiore

2. DEGO CALCIO

3. MALLARE

4. MURIALDO Ammessa Campionato Superiore

5. NOLESE R.G. 1946 2001

6. PALLARE CALCIO Ammessa Campionato Superiore

7. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD “B” Ammessa Campionato Superiore

8. ROCCHETTESE

9. SASSELLO

10. VELOCE 1910

11. VIRTUS DON BOSCO Ammessa Campionato Superiore