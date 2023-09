Calcio, Speranza. Cent’anni che sanno parlare una lingua modernissima

«Il risultato ottenuto in Coppa Liguria è un’iniezione di fiducia molto forte – commenta Mauro Rosa direttore sportivo dello Speranza Calcio – il gruppo è molto giovane ma, secondo il credo di mister Girgenti, ha dimostrato che attraverso il bel gioco si possono ottenere grandi risultati. Siamo un gruppo unito e, anche se a partire dal 27 settembre, ci aspetta un campionato molto duro, siamo consapevoli che l’unica strada percorribile per ben figurare è quella di essere un insieme compatto e che ama lavorare insieme».

Uno degli elementi maggiormente forti che la formazione di Lavagnola ha nel proprio Dna è quello di valorizzare le proprie radici, aprendosi al contempo il più possibile alla città. A testimonianza di ciò è quanto avvenuto la settimana scorsa e avverrà nei prossimi giorni. Oltre alla reunion dei ragazzi dello Speranza 1984 – in aggiunta all’ormai consueto appuntamento del mercoledì sera con ‘Open day sotto le stelle’ che, allo “Scaletti” vede sempre più giovanissimi e ai loro genitori, in veste di tecnici, sperimentare il football – il club cittadino promuoverà la propria idea di calcio inteso come veicolo di promozione sociale anche al centro commerciale ‘Il gabbiano’ di Savona . Rinviato l’ open day dello scorso week end causa maltempo, chiunque vorrà vivere l’ambiente rossoverde conoscendolo più da vicino avrà l’occasione di farlo, sempre nel medesimo centro commerciale, il 30 settembre prossimo.

«Vogliamo far conoscere il calcio ed una realtà come la nostra che, quanto a valorizzazione sociale, ne vuole fare un mezzo per rendere migliore l’ambiente che lo ospita – prosegue Mauro Rosa – l’open day, così come le altre iniziative di promozione che continuano ad essere portate avanti nel tempo, sono uno dei modi che abbiamo per aprire le nostre porte alla città e a chiunque voglia far parte del nostro modo di intendere lo sport come un insieme di valori che risultano fondamentali nella costruzione dei cittadini di domani».