Giudice Sportivo, Coppa Liguria. Le ultime sanzioni dei gironi. Sei turni a Profumo, cinque a mister Saltarelli

GARE COPPA LIGURIA GARE DEL 16/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

RAVERA ALESSANDRO (MASONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956)

Dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, da calciatore di riserva entrava indebitamente sul tdg urlando un'espressione gravemente irriguardosa all'indirizzo del ddg; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, mentre si accingeva ad abbandonare il tdg, rivolgeva al ddg un'espressione di stampo discriminatorio, accompagnata da un'altra ingiuriosa (sanzione aggravata per il fatto di essere entrato indebitamente sul tdg, per la reiterazione del proprio comportamento dopo la notifica del provvedimento disciplinare e per la gravità dell'espressione di stampo discriminatorio usata nei confronti del ddg - art. 36 CGS novellato).





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

CINARDO SIMONE (SORI)

GERINI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SAVAIA MATTEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

LIJOI MATTIA (BORGORATTI)

RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)

ESPOSITO GIULIO (BRUGNATO 1955)

SCIANCALEPORE CHRISTIAN (CELLA 1956)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

BARDI ALESSIO (MASONE)

MACCIO MIRKO (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

RAMPINI OMAR (MASONE)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI) MILONE LUCA (SORI)

MONTELLA GIOVANNI (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SOLARI BASANO ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MACHUCA GOMEZ WILSON J. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TARASENKO NIKITA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 17/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CITTA DI SAVONA

Per il mancato utilizzo dei previsti tabelloni numerati, in occasione delle sostituzioni.

Euro 50,00 VADESE CALCIO 2018 Per il mancato utilizzo dei previsti tabelloni numerati, in occasione delle sostituzioni.

DIRIGENTI I

AMMONIZIONE

DIFFIDA

CORSINO SANDRO (VADESE CALCIO 2018)

ALLENATORI SQUALIFICA PER CINQUE GARE

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

Espulso per doppia ammonizione, reiterava un'ulteriore, identica protesta, con gesti plateali delle braccia ed urlando, quindi applaudiva polemicamente nei confronti del ddg, iniziando a rivolgergli espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio; inoltre, con passo lento e attraversando il tdg a centrocampo, ritardava volontariamente l'uscita dallo stesso, continuando a rivolgere espressioni irriguardose, sia nei confronti del ddg medesimo, sia all'indirizzo dell'AIA. Il tutto comportava che il gioco potesse riprendere solo dopo più di un minuto (Sanzione motivata per la reiterazione del comportamento tenuto dopo l'espulsione - Art. 36 CGS, novellato)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MOLINARO GIANLUCA (CENGIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FRAGOSO ALBERTO (COLLI ORTONOVO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VELAJ LOREN (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

GAZZOLI ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SESTA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MAMMOLITI LORENZO (APPARIZIONE FC)

ELKAMLI ILIASSE (ARGENTINA ARMA)

GRANDI SIMONE (ARGENTINA ARMA)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIOAUXILIUM)

EL HARZLI RIAD (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CARTA FILIPPO (BOLANESE)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

JABBI SANUSI (CENGIO)

BARATTINI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MUSSO LORENZO (COLLI ORTONOVO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

PANICO GIUSEPPE (COLLI ORTONOVO)

MACCHIONI ROBERTO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RERA FABRIZIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RICHERME DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MURIALDO LORENZO (LETIMBRO 1945)

CIARAVINO JACOPO (MARASSI 1965)

DE CAMILLI ALESSIO (MARASSI 1965)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

MOLINARI SEBASTIANO (MILLESIMO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

SECCAFEN ROBERTO (MILLESIMO CALCIO)

CAFFI FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

PARASCHIVA ALEX (OSPEDALETTI CALCIO)

CUSIMANO GIANLUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

COMPARATO SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MEI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MURATORE SAMUELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BARCELLONA RAFFAELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

PIGONI NICHOLAS (SANTERENZINA)

ACCATINO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

BERARDINUCCI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)