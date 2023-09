Giudice Sportivo, Eccellenza. Tre club multati, si arriva fino a quattro giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 17/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza.

Euro 125,00 SAMMARGHERITESE 1903

Per il comportamento di diversi propri sostenitori, i quali, per tuttala durata del secondo tempo e, in particolar modo, dal 34' in poi, rivolgevano alla reiterate espressioni ingiuriose e di minaccia; al termine della gara diversi di questi si posizionavano sopra al tunnel di uscita continuando ad insultare la terna e, tra questi, diversi soggetti erano minorenni che indossavano la divisa di rappresentanza della società.

Euro 100,00 FORZA E CORAGGIO Per il comportamento di un gruppo di 10 propri sostenitori circa in campo avverso, riconoscibili per i colori degli striscioni e delle magliette indossate, i quali, per tutta la durata della gara, intonavano cori con espressioni ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo della terna, usando un megafono (sanzione per questo aggravata)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/10/2023

CAVAGNARO LUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCHIAPPACASSE FRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAMMAROTA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (minimo edittale art. 36 CGS novellato).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAKHI AMINE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BENASSI ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CIRRINCIONE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

PESENTI DANISH HAADY DA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GARBINI PABLO ANDRES (BUSALLA CALCIO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BERTOZZI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

CAPASSO LUCA (FORZA E CORAGGIO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

CAPOCELLI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CHIAPPE SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

TESTORE FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)