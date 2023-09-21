Giudice Sportivo, Promozione. Squalifiche pesanti: quattro turni a Giguet, tre a Lipani, Auteri e Scognamiglio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 17/ 9/2023 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2023
MOGNOL ALESSANDRO (CAMPOROSSO)
Fuoriusciva di molti metri dall'area tecnica fino a raggiungere quasi a contatto un AA, protestando in maniera plateale nei miei confronti enei confronti del ddg urlando espressioni irriguardose (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione usata - Art. 36 CGS novellato). - Infrazione rilevata da parte di un AA
AMMONIZIONE (I INFR)
POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)
FAVORITO GIOVANNI (PRA F.C.)
ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)
LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GIGUET MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
A gioco fermo, colpiva con il ginocchio un avversario che si stava rialzando da terra, dopo aver subìto un fallo, facendolo ricadere. Senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per la proditorietà del gesto, potenzialmente molto pericoloso)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)
A gioco fermo, entrava di corsa in scivolata, a piedi uniti e a tacchetti esposti contro i polpacci di un avversario, senza conseguenze lesive.
AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
A gioco fermo, spingeva con entrambe le braccia un avversario, facendolo cadere a terra. Senza conseguenze lesive
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)
A palla lontana e a gioco in svolgimento, a seguito di un normale contrasto di gioco con un avversario, lo colpiva volontariamente con tre calci di lieve entità alla schiena mentre si trovava a terra, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)
SCHIANO DI COLELLA SIMONE (PONTELUNGO 1949)
ALESSO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
ARCIDIACONO ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)
BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)
BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)
LAROSA PAOLO (PRA F.C.)
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)
CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)
URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)
GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)
POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)
BIANCHI LUCA (CARCARESE)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
CAVALLONE PIETRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GIBILARO FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
VINCI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ARZARELLO DARIO (FINALE)
MESSINA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
TRAVAGLINO NICCOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GRIPPINO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)
CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)
SALMASO ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)
PRAGLIA MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)
CALVI SAMUELE (PRA F.C.)
FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)
VOLPE MICHAEL (PRA F.C.)
ALBANESE MAICOL (PRAESE 1945)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (PRAESE 1945)
RASO MARCO (PRAESE 1945)
ZANI AGOSTINO (PRAESE 1945)
CRISCUOLO DANILO (PSM RAPALLO)
GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)
PAOLETTI LORENZO (PSM RAPALLO)
PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)
CARUSO SAMUELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)
BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
BERTONE TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)