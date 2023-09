Calcio, Albenga. La partita con il Vado sarà disputata a porte chiuse

AGGIORNAMENTO 19:30: contr'ordine, la partita sarà disputata a porte aperte

Era atteso per la giornata odierna, con la visita dei responsabili della LND da Firenze, il verdetto sull'apertura dell'Annibale Riva al pubblico per il match contro il Vado.

Al momento il via libera per l'apertura dei cancelli non è arrivato, la partita, come comunicato dal club, sarà disputata a porte chiuse:

"La società U.S. Albenga comunica che la Lega Nazionale Dilettanti non ha autorizzato la presenza del pubblico in occasione della partita Albenga – Vado, quarta giornata del girone di andata, in programma alle ore 15:00 di domenica 24 settembre allo stadio Annibale Riva di Albenga.

Pertanto, l’incontro sarà disputato a “PORTE CHIUSE” (comunicato n. 24 del 22 settembre)."