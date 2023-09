Karate. Medaglia mondiale per Micol Genta, è terzo posto nella categoria Kumite Junior 48 chili

Nella notte è arrivata una splendida notizia per il karate savonese direttamente dallo Yucatan.

Nella quarta tappa della Coppa del Mondo giovanile che si sta svolgendo in Messico a Merida, Micol Genta, atleta del Karate Club Savona, conquista la medaglia di bronzo nella categoria Kumite Junior 48kg.

Per l’atleta Savonese è la seconda medaglia stagionale in Coppa del Mondo dopo quella conquistata nella prima tappa di Dubai.

Nel frattempo il Karate Club Savona si sta dividendo tra la Basilicata e il Lazio.

Sulla Costa Jonica della Basilicata si sta svolgendo da Giovedì a domani la finale del Trofeo Coni Nazionale 2023 , uno degli eventi più importanti per lo sport under 14 in Italia dove i migliori talenti rappresentano la propria regione nella varie discipline sportive: su 3 atleti della Selezione Ligure del Karate Kumite 2 sono del Karate Club Savona, Maya Marenco e Giacomo Ferraris.

La Squadra Agonisti è invece a Ostia per partecipare al tradizionale Memorial Nekoofar, gara sempre di altissimo livello per ricordare Andrea Nekoofar, scomparso tragicamente nel 2017.