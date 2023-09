Giro d'Italia nel savonese nel 2024? Il direttore Vegni: "Ci sono buone possibilità"

Secondo quanto già trapelato, in Liguria Genova - nel 2024 capitale europea dello Sport - dovrebbe ospitare una partenza di tappa mentre il savonese sarebbe favorito per ospitare un arrivo (in corsa ci sarebbero Savona e Andora, ma non è da escludere Varazze). A favorire il passaggio della carovana nella nostra regione e in particolare nella nostra provincia contribuisce la partenza della corsa rosa dalla vicina Torino: ipotizzabile dunque che possa essere coinvolto anche l'entroterra e non solo la costa (peraltro già in versione estiva, scenario ideale per la promozione turistica della zona grazie alle immagini della corsa trasmesse sulle TV di tutto il mondo).