Calcio, Bragno. Sorpresa Amud, gol e prestazione super per il centrale argentino: "Sono in una società che vuole fare le cose per bene" (VIDEO)

Molti sostenitori del calcio dilettantistico si sono chiesti sabato sera al Corrent chi fosse quel centrale argentino nel cuore della difesa del Bragno.

Nain Amud, centrale classe 1999 nativo di Rosario, ha attirato lo sguardo su di se per la completezza della prestazione che ha saputo offrire di fronte a un attacco competitivo come quello della Carcarese.

Fisico, senso della posizione, ma anche una buona confidenza in fase di impostazione hanno permesso al difensore biancoverde di guadagnarsi un voto altissimo in pagella, complice anche la punizione vincente in occasione del momentaneo pareggio della squadra di Adami.