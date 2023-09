Calcio. Viti replica a Santucci: "Pronto un generatore, elettricità al Bacigalupo entro la prossima settimana"

"Contiamo tramite un generatore di far partire la luce e la caldaia. Se non è questa settimana è la prossima".

"Il problema è in via di risoluzione. Purtroppo siccome la luce è stata staccata definitivamente alla chiusura dello stadio, alla riapertura con i tempi biblici dell'Enel si è scoperto che non si può tenere più il contatore nella cabina presente perchè le normative non lo consentono più - ha puntualizzato Viti - Stamattina abbiamo svolto un sopralluogo con un altro tecnico e bisogna spostarlo in un altro locale idoneo, in una cabina vicina".