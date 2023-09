Calcio, Eccellenza. Forza e Coraggio, mister Gassani analizza il 3-3 contro il Pietra Ligure: "Nella ripresa persa lucidità"

Il Pietra Ligure porta a casa un ottimo 3-3 sul non facile campo del Forza e Coraggio, un'altalena incredibile di emozioni in a La Spezia.

Il tecnico degli spezzini, Matteo Gassani, ha analizzato così ai canali del proprio club la divisione di posta contro i pietresi:

"Intanto voglio ringraziare i nostri tifosi perché per tutta la partita ci hanno incitato ed una squadra giovane come la mia ha bisogno di molta spinta emotiva e di grande incoraggiamento. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo andando al riposo meritamente in vantaggio.

Nel secondo tempo abbiamo commesso due errori difensivi che potevano costarci caro anche se alla fine siamo riusciti a riportare la partita in parità. Nella ripresa abbiamo perso un po' di lucidità sia nel possesso palla sia nell'ultimo passaggio con situazioni di transizione che andavano gestite meglio.

Gli errori individuali fanno parte del nostro percorso di crescita. Tanti ragazzi sono al primo campionato d'Eccellenza e la maggior parte del gruppo gioca per passione e con la voglia di emergere. Pertanto le sbavature che commettiamo al momento vanno messe in preventivo. I ragazzi, comunque, non si risparmiano mai.

Anche con il Pietra Ligure abbiano iniziato la gara con sette fuoriquota e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti. Vedo il bicchiere mezzo pieno, in cinque partite ufficiali abbiamo perso una sola volta, contro una delle due capolista. Quest'ultimo aspetto evidenza come i ragazzi stiano lavorando seriamente e come le motivazioni per raggiungere l'obbiettivo siano feroci".