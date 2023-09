Virtus D. B. Varazze, si va verso l'utilizzo dell'Olmo-Ferro per il campionato: interlocuzione per gli allenamenti

Sembra essere in via di risoluzione il problema-campo per la neonata Virtus Don Bosco Varazze.

La società varazzina iscritta nel prossimo campionato di Seconda Categoria, girone B, la scorsa settimana ha avuto interlocuzioni con il Comune di Celle e con il Celle-Varazze, nelle quali con quest'ultimi sarebbe stata trovata una quadra per giocare le partite casalinghe allo stadio Olmo-Ferro.

In questo momento si stanno allenando a Luceto ma non è da escludere che possa essere trovata una quadra per compiere le due sedute settimanali nell'impianto cellese.

Nella giornata di oggi infatti dovrebbe esserci una riunione tra i presidenti delle due società per provare a incastrare negli orari i ragazzi di mister Claudio Ponte.

"Tutto sta nel trovare degli spazi, il problema di un campo fortunatamente utilizzato è trovare degli orari. Gli uffici ci hanno lavorato per trovare una soluzione" ha detto il sindaco di Celle Caterina Mordeglia.