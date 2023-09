Atletica Arcobaleno. Colpo grosso a Beinasco, arriva la vittoria per la squadra Allievi ai Campionati di Società

Finale Interregionale B del Campionato di Società 2023 dedicato agli allievi, in quel di Beinasco, alle porte di Torino.

La squadra Arcobaleno maschile (le femmine purtroppo escluse per pochissimi punti da questo appuntamento) sale in Piemonte con il capo Team Sergio Malgrati (vicepresidente e tecnico societario) ed i coach Franco Romano, Luca Ghiglia e Valerio Mogliotti.

Ed un gruppo di ragazzi motivati ed uniti che partono dal 9° posto della classifica provvisoria ed hanno l’obiettivo di far meglio, magari arrivando ad una posizione tra le prime 6 formazioni.

Succede poi che al termine della prima giornata Arcobaleno condivide il primo posto con l’Atletica Mondovì… e qualcuno inizia a pensare ad una possibile medaglia di bronzo…

E poi…. Una domenica mattina di grinta ed impegno ed al termine delle gare la conferma di un grandissimo risultato: primo posto per l’Atletica Arcobaleno Savona con 146 punti… margine notevole rispetto ai secondi (Team A Lombardia, punti 135) ed ai terzi (Atletica Mondovì, punti 134) classificati!!!

Ma andiamo a vedere i singoli protagonisti di questo weekend sicuramente da incorniciare e che premia il lavoro svolto dall’Atletica Arcobaleno ma anche l’impegno quotidiano e quanto prodotto negli anni dalle Società giovanili collegate (Atletica Run Finale Ligure, Athle Team Genova, Atletica Varazze, CFFS Cogoleto, Centro Atletica Celle Ligure).

Federico Vaccari si è imposto sui 400 con una bella rimonta nel finale, realizzando il crono di 52.09. Schierato quindi sugli 800 ha migliorato il recente primato personale, correndo in 2.04.8 e conquistando la 4° piazza.

Gabriele Di Vita si conferma mezzofondista di qualità: prima un buon 3° posto sui 1.500 metri corsi in 4.14.60, poi una grande affermazione sui 3.000 corsi in 9.32.2.

L’ostacolista Marco Aurelio Vigliani “litiga” un po’ con le ultime barriere ma conquista l’argento sui 110 in 15.62. Sui 400 ostacoli è 5° in 1.00.04.

Grande vittoria per la staffetta 4x400: Achille Palmiere-Davide Stagnaro- Marco Aurelio Vigliani e Federico Vaccari si aggiudicano la gara correndo in 3.36.4.

Buone prove dello sprinter Tommaso Scola che chiude in 4° posizione sui 100 (corsi in 11.48) ed è 5° sui 200 in 23.7).

Troviamo quindi anche il 4° posto di Giovanni Parodi nell’asta (3.20 la sua misura) ed il 6° di Davide Stagnaro (al personale nel lungo con la buona misura di 5.82).

Piazzamenti in 6° posizione anche per Lorenzo Gallo sui 2000 siepi (7.32.22 all’arrivo), Riccardo Bonato nel disco (miglior misura a 26.41), Davide Bolla nel giavellotto (34.17 il miglior lancio).

Apprezzabile 6° posto anche per la staffetta 4x100 che con la formazione Achille Palmiere-Samuele Angiolini-Gabriele Quattropani-Tommaso Scola chiude in 46.33.

Davide Bolla è anche 7° nel martello, mentre Luca Pavia si classifica all’8° posto nel getto del peso.

Buon contributo del velocista Samuele Angiolini che in questa occasione si trasforma anche in triplista (11.08 la sua misura) e saltatore in alto, riportando due 11imi posti.