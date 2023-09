Calcio. Operazione riuscita per Daniele Lai. Il Plodio: "Ti aspettiamo presto sul campo"

Mister Gerundo aveva dedicato la vittoria in casa della Virtus Sanremo a Daniele Lai, in attesa dell'operazione al perone per il direttore sportivo / giocatore dei biancazzurri.

L'intervento chirurgico si è concluso in maniera ottimale, come conferma la stessa società valbormidese.

"Dopo la vittoria di domenica, dedicatagli da mister Gerundo, Daniele Lai si è operato dopo la frattura del perone.La società, lo staff e i compagni, augurano a Daniele una pronta guarigione e sperano di vederlo presto in campo".